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Шесть человек разбились при столкновении автомобилей под Челябинском

Шесть человек разбились при столкновении автомобилей под Челябинском

В Копейске утром 15 января произошла авария с серьезными последствиями. В восьмом часу утра на восьмом километре дороги Челябинск – Октябрьское автомобиль «Рено Сандеро» выехал на чужую полосу и мощно встретился с легковушкой «Тойота Королла», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

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