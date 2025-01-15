Шесть человек разбились при столкновении автомобилей под Челябинском

В Копейске утром 15 января произошла авария с серьезными последствиями. В восьмом часу утра на восьмом километре дороги Челябинск – Октябрьское автомобиль «Рено Сандеро» выехал на чужую полосу и мощно встретился с легковушкой «Тойота Королла», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.