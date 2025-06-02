Как семья Юрия Гагарина пережила оккупацию Гитлера

Будущий первый космонавт мира Юрий Гагарин появился на свет в деревне Клушино Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны этот населённый пункт оккупировали немцы, а, значит, маленькому Юре и его родным пришлось столкнуться лицом к лицу с фашистами.