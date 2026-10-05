Минтранс РФ открыл 440-километровый коридор для дронов в Югре

Минтранс РФ создал воздушный коридор для беспилотников в Ханты-Мансийском автономном округе. Маршрут "U1" протяженностью 440 км позволяет полеты без разрешений.
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