В Университете Южной Дании выяснили, какой сок связан со снижением воспаления при диабете

Исследователи продолжают изучать свойства различных продуктов и их влияние на наш организм. Одно из последних исследований выяснило, какой овощной сок способен снизить воспалительные процессы в организме и укрепить иммунную систему.
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