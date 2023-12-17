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В Университете Южной Дании выяснили, какой сок связан со снижением воспаления при диабете

В Университете Южной Дании выяснили, какой сок связан со снижением воспаления при диабете

Исследователи продолжают изучать свойства различных продуктов и их влияние на наш организм. Одно из последних исследований выяснило, какой овощной сок способен снизить воспалительные процессы в организме и укрепить иммунную систему.

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