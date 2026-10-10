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Создатель пистолета Макарова и авиационной пушки АМ-23 из Тулы

Создатель пистолета Макарова и авиационной пушки АМ-23 из Тулы

В 1951 году «9-мм пистолет Макарова» приняли на вооружение. Его простота, надежность и безотказность сделали его одним из самых массовых пистолетов в мире.

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