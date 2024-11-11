Андрей Воробьёв: в этом году жильем в Подмосковье обеспечат почти 1000 детей-сирот

На совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов Московской области губернатор Андрей Воробьев обсудил работу по обеспечению жильем детей, оставшихся без родителей .
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