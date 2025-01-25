Страна, где находится Смольянинов, отказала России в правовой помощи

Страна, в которой находится актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), отказала России в правовой помощи.
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