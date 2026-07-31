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Царьград

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Названы лучшие регионы для наблюдения за звездопадом в августе

Названы лучшие регионы для наблюдения за звездопадом в августе

Лидерами стали южные регионы, а также Московская, Ленинградская и другие области средней полосы.Сервис "Отелло" опубликовал исследование, в котором назвал лучшие регионы России для наблюдения за звездопадом 12-13 августа.

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