Названы лучшие регионы для наблюдения за звездопадом в августе

Лидерами стали южные регионы, а также Московская, Ленинградская и другие области средней полосы.Сервис "Отелло" опубликовал исследование, в котором назвал лучшие регионы России для наблюдения за звездопадом 12-13 августа.
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