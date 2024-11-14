Часы Bernhard H Mayer с сертификатом от Швейцарского института тестирования хронометров (COSC)

Bernhard H. Mayer выпустил долгожданную новинку для любителей спорта и спортивного стиля. Доступны к приобретению уникальные Wave Rider ограниченного тиража (599 экземпляров) с кварцевым механизмом Sellita SW300, стальным и резиновым ремешками (два ремешка в комплекте).