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Часы Bernhard H Mayer с сертификатом от Швейцарского института тестирования хронометров (COSC)

Часы Bernhard H Mayer с сертификатом от Швейцарского института тестирования хронометров (COSC)

Bernhard H. Mayer выпустил долгожданную новинку для любителей спорта и спортивного стиля. Доступны к приобретению уникальные Wave Rider ограниченного тиража (599 экземпляров) с кварцевым механизмом Sellita SW300, стальным и резиновым ремешками (два ремешка в комплекте).

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