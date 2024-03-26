Путин раскрыл, на что на самом деле рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"

Президент России сообщил, что террористы в "Крокусе" хотели посеять панику, но русский народ наоборот сплотилсяВ минувший понедельник Владимир Путин провёл совещание с руководителями правоохранительных органов, спецслужб и представителями правительства.
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