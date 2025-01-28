В Котласе осудили мужчину, коварно обокравшего знакомую

В 23 приёма приятель похитил у знакомой деньги с банковской карты. В итоге сердобольная потерпевшая его простила24 января 2025 года Котласский городской суд признал местного жителя виновным в краже с банковского счета, причинившей значительный ущерб гражданину.
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