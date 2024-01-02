Оппозиция в Германии настаивает на отправке беженцев из Украины на родину поддержать ВСУ на поле бояНемецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Федеративная Республика Германия тратит внушительную сумму на уклонистов, что намного превышает размер средств, выделяемых на обучение солдат украинской армии.