Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    На геройских поступках солдат достигается победа.Четверо русских б...
  • Валентин Щербаков
    А кого там было слушать, две безголосые пиндосовские мартышки...Кристину Орбакайт...
  • Leon Dan
    И двое суток им не могли направить поддержку? Это нормально?Четверо русских б...

В Германии выступили за то, чтобы украинские уклонисты вернулись на родину

В Германии выступили за то, чтобы украинские уклонисты вернулись на родину

Оппозиция в Германии настаивает на отправке беженцев из Украины на родину поддержать ВСУ на поле бояНемецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Федеративная Республика Германия тратит внушительную сумму на уклонистов, что намного превышает размер средств, выделяемых на обучение солдат украинской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх