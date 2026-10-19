Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Украина создала линию обороны на Донбассе, которую контролирует около 11 процентов территории региона.
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