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В Госдуме прокомментировали предложение Кадырова отменить выборы президента

В Госдуме прокомментировали предложение Кадырова отменить выборы президента

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Депутат Госдумы РФ Нина Останина раскритиковала идею главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы президента страны в условиях СВО и назвала ее попыткой заявить о себе, однако нашлись и те, кто поддержал предложение.

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