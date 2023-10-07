В Госдуме прокомментировали предложение Кадырова отменить выборы президента

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Депутат Госдумы РФ Нина Останина раскритиковала идею главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы президента страны в условиях СВО и назвала ее попыткой заявить о себе, однако нашлись и те, кто поддержал предложение.