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Арно Хидирбегишвили: Саят-Нова, или Почему Грузия должна объявить войну Украине

Арно Хидирбегишвили: Саят-Нова, или Почему Грузия должна объявить войну Украине

С 2013 года неоднократно заявляю, что Украина дружественным Грузии государством не является, а недавно настоятельно просил грузинскую власть официально признать Украину вражеским государством Напоминать об этом сегодня нескромным не считаю, потому что все эти годы за немодные взгляды подвергался остракизму, хотя причин так полагать было множество: — украинская власть не только предоставила гражданство разыскиваемому Генпрокуратурой Грузии за тяжелейшие преступления Саакашвили, но назначала его на высокие государственные должности и укомплектовала его преступной командой украинскую власть.

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