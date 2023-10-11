Австралийский полковник: Запад готов признать поражение наступления Киева

Запад готов признать поражение украинского наступления, а война в Израиле только усугубляет ситуацию, считает полковник австралийской армии Маркус Райснер 10 октября об этом он заявил в своем интервью N-TV.
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