Российская газета

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Как правительственные инициативы отразятся на строительной отрасли

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):Стоит отметить, что все предложенные меры существенно дополняют уже начатые ранее преобразования в части снятия административных барьеров и оптимизации строительных процессов.

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