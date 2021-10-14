Как правительственные инициативы отразятся на строительной отрасли

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):Стоит отметить, что все предложенные меры существенно дополняют уже начатые ранее преобразования в части снятия административных барьеров и оптимизации строительных процессов.
Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):Стоит отметить, что все предложенные меры существенно дополняют уже начатые ранее преобразования в части снятия административных барьеров и оптимизации строительных процессов.
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