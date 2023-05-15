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Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло 14 мая в 17:45 на 7 км автодороги «Самбек- М.Курган». Столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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