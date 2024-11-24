Владимир Путин обсудил с президентом Турции рост товарооборота между двумя странами

В ходе разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, было отмечено что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах.
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