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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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    Ишаки и ишачки из узбекии и таджикии этим пользуются на раз. Они знают наши законы лучше нас.«Если в семье поя...
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Владимир Путин обсудил с президентом Турции рост товарооборота между двумя странами

В ходе разговора президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, было отмечено что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах.

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