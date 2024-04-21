Стало известно, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по заказам за первый квартал 2024 года и рассказал, где чаще всего отдыхают клиенты, которые предпочитают перелеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных отелях.
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