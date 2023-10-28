Министр Садр: власти Израиля отказались включить связь и интернет в Газе

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.
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