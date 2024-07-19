Собянин рассказал, как в городе заботятся о Москве-реке

Сегодня, 19 июля, в столице отмечается День Москвы-реки. В честь этого праздника мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, как в городе заботятся о главной водной артерии столицы.
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