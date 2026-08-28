Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

В Египте 27-летний жених умер на руках у невесты сразу после свадьбы

В Египте 27-летний жених умер на руках у невесты сразу после свадьбы

Сердце не выдержало: молодой египтянин скоропостижно скончался в день своей свадьбы.Египетская свадьба в провинции Сохаг закончилась страшной трагедией: 27-летний Кириллос Вади скоропостижно скончался всего через несколько часов после торжественной церемонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии