В Египте 27-летний жених умер на руках у невесты сразу после свадьбы

Сердце не выдержало: молодой египтянин скоропостижно скончался в день своей свадьбы.Египетская свадьба в провинции Сохаг закончилась страшной трагедией: 27-летний Кириллос Вади скоропостижно скончался всего через несколько часов после торжественной церемонии.