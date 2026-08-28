В Египте 27-летний жених умер на руках у невесты сразу после свадьбы

Сердце не выдержало: молодой египтянин скоропостижно скончался в день своей свадьбы.Египетская свадьба в провинции Сохаг закончилась страшной трагедией: 27-летний Кириллос Вади скоропостижно скончался всего через несколько часов после торжественной церемонии.
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