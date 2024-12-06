Младший лейтенант Евсеич на царстве

Как гром среди ясного неба: скандальный депутат ГД, автор доносов, разносов, оригинальных инициатив на грани фола Александр Евсеевич Хинштейн назначен врио губернатора Курской области, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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