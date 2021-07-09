Происшествия

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В Северной Осетии участковые уполномоченные проводят профилактические мероприятия по соблюдению масочного режима

Ежедневно наружные службы отдела МВД России по Правобережному району проводят профилактическую работу с населением, напоминая о мерах профилактики инфекции.

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