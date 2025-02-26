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Царьград

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Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей машинисту за аварию в метро

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей машинисту за аварию в метро

Московский городской суд отменил приговор машинисту, который в октябре 2023 года врезался пустым составом в пассажирский поезд на станции "Печатники".

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