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Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola

В Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. О возгорании на производственной площадке в поселке Великая Дымерка 3 сентября сообщило украинское издание "Страна.

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