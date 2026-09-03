Под Киевом пылает крупнейший на Украине завод Coca-Cola

В Броварском районе Киевской области вспыхнул пожар на заводе американской компании Coca-Cola. О возгорании на производственной площадке в поселке Великая Дымерка 3 сентября сообщило украинское издание "Страна.
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