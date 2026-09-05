Уиткофф и Кушнер прибыли в Россию. Привезли предложение по Украине?

Ожидается, что посланники Трампа представят предложения по завершению украинского конфликта.В Россию прибыли двое представителей американской администрации – спецпосланник Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер.
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