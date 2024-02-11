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Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении

Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

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Комментарии
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петр кузнецов
конечно не может, потому что армии у Армении нет
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