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Царьград

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Позорная история Finnair: рейс из Хельсинки долетел до Лондона, но сразу вернулся обратно

Позорная история Finnair: рейс из Хельсинки долетел до Лондона, но сразу вернулся обратно

Прилететь в столицу Туманного Альбиона, просидеть в салоне пять часов на чужом аэродроме — и снова взмыть в небо, чтобы вернуться туда, откуда вылетел.

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