Газ «с ароматом демократии»: Венгрия и Латвия обсудили энергетическое сотрудничество

Посольство России в Венгрии прокомментировало встречу главы венгерского МИД Аниты Орбан с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, в ходе которой обсуждалось, в частности, энергетическое сотрудничество между двумя странами.
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