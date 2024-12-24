Дочь погибла, мать в тяжелом состоянии: в Марьяновке водитель ВАЗа сбил женщину, которая везла в санках годовалую девочку.
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Дочь погибла, мать в тяжелом состоянии: в Марьяновке водитель ВАЗа сбил женщину, которая везла в санках годовалую девочку.