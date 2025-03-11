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Царьград

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Захарова о скором визите Уиткоффа в Россию: двусторонние контакты c США сейчас интенсивные

Захарова о скором визите Уиткоффа в Россию: двусторонние контакты c США сейчас интенсивные

Россия и США имеют интенсивные контакты в настоящее время.Официальный представитель МИД страны Мария Захарова в беседе с РИА Новости не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможном скором визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

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