22 атмосферных снимка 90-х, вызывающие ностальгию

Удивительно, но непростые и даже опасные 90-е годы чаще всего вызывают ностальгию. Возможно, это связано с тем, что это были первые годы свободы после семи десятилетий «социалистического рая», от которого все устали.
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