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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Депутат Матвейчев и русские гуркхи !

Депутат Матвейчев и русские гуркхи !

На минувшей неделе произошло два важных информационных события, которые значимы сами по себе. А если их рассматривать в связке — вообще выстраивается архиинтересная конструкция.

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Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
Ну и мудило с Нижнего Тагила этот автор.Оплевал людей и с какого ляда.И вопрос  к нему: и с какого перепуга будут за нас воевать все? Кроме нас самих эту нечисть фашистскую никто не уничтожит. Натрещал ,как сорока,целый короб,расхваливая Матвейчева и за сколько? И пусть запомнят эти хваленные депутаты и эксперты,что лучше наших войнов нет и не будет
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3 час.
ам
алевтина максимова
Автор-придурок. Мало чурок приехало, ещё завозите . По закону все должны знать русский язык. В Непале это конечно второй государственный. И семьи этих чудо-богатырей все образованные, все с дефицитными в России профессиями. Когда-нибудь эта сволота начнёт думать о русских людях?
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3 час.
В С
Что то не понравилась мне информация.
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2 час.

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