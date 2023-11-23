Депутат Матвейчев и русские гуркхи !

NADEGDA PAYNYH

Ну и мудило с Нижнего Тагила этот автор.Оплевал людей и с какого ляда.И вопрос к нему: и с какого перепуга будут за нас воевать все? Кроме нас самих эту нечисть фашистскую никто не уничтожит. Натрещал ,как сорока,целый короб,расхваливая Матвейчева и за сколько? И пусть запомнят эти хваленные депутаты и эксперты,что лучше наших войнов нет и не будет