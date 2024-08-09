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Политика как она есть

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Штаб Харрис заподозрил Трампа в нежелании покидать свое поместье

Штаб Харрис заподозрил Трампа в нежелании покидать свое поместье

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп не хочет бороться за избирателей, считают в предвыборном штабе американского вице-президента Камалы Харрис, передает CNN.

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