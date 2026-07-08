МОК, ФИФА - это хорошо, но… УЕФА готов выступить против России - источник

В вопросе изоляции российского спорта произошёл, если не прорыв, то серьёзная подвижка - Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и рекомендовал вернуть российских атлетов к турнирам.