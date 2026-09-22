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Воронежские новости

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Волонтеры объявили поиски воронежца, нуждающегося в медпомощи

Волонтеры объявили поиски воронежца, нуждающегося в медпомощи

Канищев Владимир Иванович пропал 21 сентября 2026 года в селе Троицкое Семилукского района. В какой одежде он мог находиться — неизвестно.

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