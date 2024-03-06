Сергей Арбузов: Макрон реально готовит мир введению войск НАТО в Украину

Кто дежурный по палате в ЕС? Судя по заявлениям, — Макрон. Он не исключил отправку в Украину западных войск; после абсолютно четкой и негативной реакции стран ЕС назвал все свои заявления, касающиеся военных действий в Украине, тщательно взвешенными и обдуманными: «Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено.