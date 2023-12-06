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Царьград

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Студенты вичугского колледжа сварили 40 буржуек для ивановских бойцов в зоне СВО

Студенты вичугского колледжа сварили 40 буржуек для ивановских бойцов в зоне СВО

В ближайшее время груз отправят в пункт назначения.Студенты-сварщики Вичугского многопрофильного колледжа сделали для ивановских военнослужащих, которые несут службу в зоне военной спецоперации, 40 печей-буржуек.

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