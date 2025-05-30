Эксперт посоветовала несколько книг для чтения в отпуске

Начинается сезон отпусков, одним из традиционных развлечений на отдыхе считается чтение. Руководитель маркетинговых коммуникаций сети «Буквоед» Виктория Нурмухамедова рассказала «Известиям» 30 мая о книгах, которые стоит положить с собой в чемодан, чтобы скоротать время в дороге или расслабиться в отпуске.
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