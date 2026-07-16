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Царьград

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Мацуев собрал 150 детей ветеранов СВО на фестивале в Суздале

Мацуев собрал 150 детей ветеранов СВО на фестивале в Суздале

Около 150 детей из семей ветеранов СВО посетили фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Фонд "Защитники Отечества" организовал культурную программу, включая экскурсии и концерт "Восходящие звезды — новые имена".

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