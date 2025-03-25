Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: медиаресурсам нужен новый подход

Пользователи привыкли к простому и быстрому доступу к контенту, заявила исполнительный директор портала "Рамблер", директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках профессиональной бизнес-конференции "Digital Brand Day: орбита 2025".
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