Фисташковый Можно сказать, что благородный оттенок фисташки всегда будет в моде. Прежде всего, этот натуральный оттенок очень популярен во время пандемии, когда хочется выйти из дома и стать ближе к природе.
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