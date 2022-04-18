Барселона (ATP). 1-й круг. Музетти сыграет с Баесом, Пэр – с Сун Ву Квоном

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В первом круге турнира в Барселоне Элиас Имер сыграет с Максимом Кресси. Сетка здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 18 – 24 апреля 2022 ATP 500 Призовой фонд – 2 661 825 евро Открытые корты, грунт Первый круг Маркос Гирон (США)  Федерико Кория (Аргентина) Дата проведения 18 апреля, 12.