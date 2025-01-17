Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах ПВО для Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Севастополя, который по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал данные об объектах ПВО, местоположении постов воздушного наблюдения и подразделениях Черноморского флота ВМФ России.
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