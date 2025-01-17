Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах ПВО для Киева

Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах ПВО для Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Севастополя, который по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал данные об объектах ПВО, местоположении постов воздушного наблюдения и подразделениях Черноморского флота ВМФ России.

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