В Санкт-Петербурге женщина оттаскала за волосы сотрудницу пункта выдачи заказов за перерыв на обед

Неадекватная фанатка интернет-шопинга избила работницу пункта выдачи заказов. На записи видно, как дама с собачкой, значительно превышая весовую категорию своей жертвы, сначала головой ударяет сотрудницу о стену, а позже, схватив за волосы, кидает ее на асфальт.
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