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Смоленск 2.0

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В Смоленской области новый министр природных ресурсов и экологии

В Смоленской области новый министр природных ресурсов и экологии

В руководстве министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области кадровые перемены.   Как следует из распоряжения губернатора, с 1 октября 2026 года министром природных ресурсов и экологии на условиях срочного служебного контракта назначена Романовская Вероника Михайловна.

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