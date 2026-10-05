В Смоленской области новый министр природных ресурсов и экологии

В руководстве министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области кадровые перемены. Как следует из распоряжения губернатора, с 1 октября 2026 года министром природных ресурсов и экологии на условиях срочного служебного контракта назначена Романовская Вероника Михайловна.