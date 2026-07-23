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«Петербург2»: невесты отказываются от сложного макияжа на свадьбе в 2026 году

«Петербург2»: невесты отказываются от сложного макияжа на свадьбе в 2026 году

В 2026 году все больше невест выбирают натуральность вместо традиционного свадебного макияжа. Этот тренд становится символом свободы и уверенности, вызывая споры среди поклонников моды, написал «Петербург2».

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