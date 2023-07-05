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Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб

Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб

Журналист Танзи: в «ПСЖ» считают, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта Павел Хрущёв Руководство «Пари Сен-Жермен» считает, что нападающий команды Килиан Мбаппе обманул клуб при продлении контракта.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прав тот, у кого есть бабки!👀😜👈👍
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